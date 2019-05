Reims x PSG: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Francês

Reims e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h05 (horário de Brasília), no Stade Auguste Delaune. O duelo será válido pela 38ª e última rodada do Campeonato Francês.

TRANSMISSÃO DE REIMS X PSG?

Reims x Paris Saint-Germain terá transmissão ao vivo e online pelo canal DAZN.

A partida servirá somente para cumprir tabela no Francês. Ambas as equipes não tem mais pretensões no campeonato. O PSG já garantiu o título, com larga antecipação, enquanto o Reims não tem mais chances de entrar nas competições europeias.

O time ocupa somente a nona colocação, com 52 pontos. Pode, no máximo, alcançar o sétimo posto, se conseguir derrubar o time de Neymar e companhia. Mesmo assim, não terá a classificação à Liga Europa.

Já o PSG soma 91 pontos e apresenta ampla vantagem na primeira colocação. Irregular após assegurar o título, o time de Neymar espera encerrar a temporada com uma vitória para apagar a irregularidade nas últimas semanas.