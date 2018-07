Reina renova contrato com Liverpool por seis anos O goleiro Pepe Reina acertou a sua permanência no Liverpool ao renovar o seu contrato com o clube inglês, nesta sexta-feira, por seis anos. O espanhol de 27 anos chegou ao time em 2005, contratado junto ao Villarreal, e ficará perto do tempo de permanência do lendário goleiro Ray Clemence, que defendeu o Liverpool por 14 temporadas, se cumprir o seu contrato.