Reina sofre lesão em amistoso e desfalcará o Bayern de Munique

O Bayern de Munique não poderá contar para as próximas partidas com seu goleiro reserva, o experiente Pepe Reina. O espanhol sofreu uma lesão na panturrilha esquerda durante um amistoso do time alemão na última segunda-feira e, de acordo com comunicado oficial do clube, ficará "algumas semanas" afastado.

A lesão de Reina aconteceu de forma inusitada, uma vez que o jogo era festivo. O Bayern de Munique enfrentava uma equipe amadora, montada pela Cervejaria Paulaner, uma das patrocinadoras do clube, em uma ação promocional. Mas logo com cinco minutos de partida, o goleiro sentiu a contusão.

Sem algumas de suas principais estrelas, o Bayern contou com um time de jovens para vencer o adversário por 5 a 1. Um dos poucos destaques do clube a jogar, Thomas Müller foi um dos melhores em campo. Reina atuava como titular, na vaga de Neuer, e acabou substituído por Starke.