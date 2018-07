Reina vai estrear em Copas do Mundo contra a Austrália

"Ganhar nós já ganhamos, mas não tive a oportunidade de jogar. Agora, em circunstâncias diferentes, parece que vou poder entrar. Estou contente e orgulhoso de representar a Espanha, será especial", disse o goleiro do Napoli, neste domingo, em entrevista coletiva de imprensa na Arena da Baixada, local da partida.

Com a confirmação de que Casillas não joga, o goleiro é a única opção do treinador Vicente Del Bosque. Até o terceiro goleiro, o jovem David de Gea, de 23 anos, está fora por contusão.

Com a derrocada no Mundial, muitos jogadores espanhóis anunciaram o fim de seus ciclos na seleção. Sobre se esse seria seu último torneio - coincidentemente também a última partida - pela Espanha, Reina se esquivou. "Se é a minha última partida ou não, isso dependerá do treinador", resumiu.

O confronto entre espanhóis e australianos está marcado para as 13 horas desta segunda. Após a decepção com a saída precoce do Mundial, a Espanha deve vir com uma equipe repleta de suplentes. Pelo lado da Austrália, o destaque Tim Cahill não joga em cumprimento de suspensão e alguns lesionados, como o volante Mark Bresciano, dificilmente entrarão em campo.