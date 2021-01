Reinaldo admite atuações ruins do São Paulo, mas confia em reação no Brasileiro

A queda considerável de desempenho e os resultados negativos em sequência, especialmente a goleada por 5 a 1 sofrida para o Internacional nesta quarta-feira que tirou o São Paulo da liderança do Campeonato Brasileiro, não são fáceis de explicar. Tanto que o lateral Reinaldo reconheceu que a equipe jogou mal novamente, mas não soube apontar as razões.

"Difícil explicar o que está acontecendo. Nossa equipe vem muito abaixo em campo. Temos que melhorar muito, voltar a ser aquela equipe que tomava poucos gols. Lá na frente estamos sempre fazendo", resumiu o lateral-esquerdo.

O que se viu no Morumbi nesta noite foi um São Paulo nervoso, ansioso e mais uma vez errando muito, especialmente na saída de bola. Foi quase o mesmo panorama dos jogos anteriores. O que mudou desta vez foi que o time tricolor encontrou um rival organizado e que soube explorar as fraquezas do adversário com muita eficiência para balançar as redes cinco vezes.

O time de Fernando Diniz levou 11 gols nos últimos quatro jogos, viu a "gordura" em relação aos concorrentes pelo título sumir e, para piorar, perdeu a liderança do Brasileirão para o Inter. Hoje, o São Paulo soma 57 pontos, caiu para a segunda posição e terá de correr atrás do prejuízo se quiser ser campeão.

Apesar do cenário negativo, sem vitória ainda em 2021, Reinaldo confia na reação do clube do Morumbi. Ele se apoia na reviravolta protagonizada pela equipe meses atrás, quando assumiu a liderança do torneio nacional depois de ser eliminada da Libertadores e da Sul-Americana.

"É trabalhar agora, não tem muito o que falar. Focar no próximo objetivo, ver o dia a dia. O professor Diniz vai falar bastante com nós para conseguir a vitória. A gente sabe que já passamos por essa fase na temporada e demos a volta por cima. Tenho certeza que o grupo está ciente do que tem que fazer", ressaltou.

Sem tempo para lamentar, o São Paulo abre a 32.ª rodada diante do Coritiba no próximo sábado, às 19 horas, novamente no Morumbi.