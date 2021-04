Reinaldo afirma que prestou socorro a ciclista após acidente: 'Está tudo bem'

O lateral-esquerdo Reinaldo, do São Paulo, utilizou suas redes sociais para dizer que "está tudo bem" com o ciclista com o qual se envolveu em um acidente na chegada ao CT da Barra Funda nesta sexta-feira. O jogador ainda garantiu que prestou toda assistência após a colisão.

Reinaldo estava na Avenida Marquês de São Vicente, a caminho de mais um dia de trabalho, se preparando para o retorno do Paulistão, quando acabou colidindo seu carro com o ciclista. O acidente ocorreu quando se preparava para entrar no CT do clube.

"Infelizmente hoje me envolvi em um acidente com um ciclista quando estava chegando ao CT da Barra Funda pela manhã, para mais um dia de treinamento", admitiu o jogador. "Logo após a colisão, saí imediatamente do carro para prestar os devidos socorros. Recebi ainda todo o suporte do clube, com a presença do Dr. José Sanchez, que prestou todo o atendimento necessário até a chegada do SAMU, e de outros funcionários", seguiu Reinaldo.

O médico do time tricolor e demais funcionários fizeram acompanhamento do ciclista até que tudo ficasse bem com o acidentado, aguardando a chegada da ambulância do SAMU para a remoção até o hospital. Reinaldo foi informado de tudo e revelou que nada de grave ocorreu. "O ciclista foi levado para uma unidade de atendimento e graças a Deus está bem, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Também estou bem após esse grande susto", respirou aliviado.

Susto superado, o lateral-esquerdo está confirmado no time que retorna à disputa do Paulistão neste sábado, diante do São Caetano, no Morumbi. No início de uma maratona de jogos para os comandados de Hernán Crespo.

Com calendário apertado, o São Paulo jogará dia sim, dia não, para que a tabela do Paulistão seja cumprida. Na segunda-feira visita o Red Bull Bragantino, na quarta hospeda o Guarani e, na sexta, faz o clássico na casa do Palmeiras. Os jogos serão todos depois das 20 horas.