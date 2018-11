Reinaldo completa contra o Flamengo 150 partidas pelo São Paulo

O jogo contra o Flamengo, neste domingo, às 17h, no Morumbi, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, representará uma marca especial ao lateral-esquerdo Reinaldo: será a partida de número 150 dele com a camisa do São Paulo. Do elenco atual, só Rodrigo Caio jogou mais (276).

"Vivo um momento especial na carreira. A torcida me abraçou nesta volta ao clube, e espero celebrar a marca com um resultado positivo no domingo", disse o jogador, ao site oficial do clube.

Contratado do Sport na temporada 2013, ele viveu três anos de muitas críticas. A torcida pegava tanto no pé do lateral que ele acabou sendo emprestado nas temporadas seguintes, primeiro para a Ponte Preta, em 2016, e depois à Chapecoense, em 2017. Voltou este ano para o Morumbi já com outro status, fruto do bom desempenho nos outros clubes. Virou titular absoluto tanto de Dorival Júnior quanto de Diego Aguirre.

"Que venham mais 150 jogos pelo São Paulo. Meu grande desejo é conquistar títulos pelo clube, e vou lutar por isso", prometeu Reinaldo, que deverá jogar improvisado na ponta mais uma vez em virtude dos muitos desfalques da equipe para o confronto diante dos cariocas.

Ao todo, cinco peças estão fora do duelo direto entre dois integrantes do G-4, separados por apenas três pontos na tabela – os cariocas somam 59, contra 56 dos paulistas. O goleiro Jean, expulso na partida anterior contra o Vitória, e o volante Hudson, que recebeu o terceiro cartão amarelo no mesmo jogo, cumprirão suspensão. Já Everton Felipe, Everton e Rojas estão machucados.