Reinaldo critica postura do Fluminense após derrota do São Paulo: 'Ficaram caindo'

O lateral-esquerdo Reinaldo deixou o gramado do Maracanã, neste domingo, visivelmente abalado com a derrota por 2 a 1 sofrida pelo São Paulo na partida contra o Fluminense, pela 20ª rodada do Brasileirão, a primeira do segundo turno. Além de frustrado, o jogador, autor do único gol são-paulino na partida, estava irritado com a postura adotada pelo Fluminense após o segundo gol.

De acordo com Reinaldo, ficou difícil jogar porque os atletas da equipe carioca fizeram de tudo para diminuir o ritmo da partida. Apesar disso, ele garante que o São Paulo fez o possível diante das circunstâncias e considera que a atuação não foi ruim, pois o time teve alguns bons momentos no campo de ataque.

"Na volta do intervalo a gente tomou um gol de bola parada que não era para ter acontecido, mas aconteceu. Depois, reagimos, conseguimos empatar o jogo, ficamos em cima da equipe deles, e eles fizeram o gol no contra-ataque. No segundo tempo, todo mundo da equipe deles ficou caindo, o juiz parando o jogo e nossa equipe querendo jogar", avaliou.

De fato, após o segundo gol do Fluminense, marcado por Luiz Henrique, o São Paulo passou a dominar as ações ofensivas, porém sem eficiência. Algumas chances foram mal aproveitadas, enquanto outras não foram convertidas em gol graças a boas defesas realizadas pelo goleiro Marcos Felipe.

"Infelizmente, não conseguimos acertar o gol para empatar ou quem sabe virar, mas agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo que é muito importante, pela Copa do Brasil. Temos que pensar nesse jogo e buscar a classificação", disse Reinaldo, já mudando o foco para o duelo decisivo de quarta-feira, contra o Fortaleza, pela volta das quartas de final.

O jogo que vale vaga nas semifinais será disputado no Castelão. No final de agosto, os dois times se enfrentaram no Morumbi e empataram por 2 a 2, por isso ambos precisam de uma vitória simples para avançar. Qualquer empate leva a decisão aos pênaltis.