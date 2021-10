Reinaldo exalta torcida no Morumbi e valoriza atuação em vitória: 'Fomos bem taticamente'

Reinaldo teve o nome gritado no Morumbi neste domingo e foi um dos protagonistas no triunfo do São Paulo por 1 a 0 sobre o Internacional. Saiu dos pés dele a assistência para Gabriel Sara definir a vitória no início do primeiro tempo. O experiente lateral-esquerdo aprovou a postura tática da equipe em campo e enalteceu o apoio vindo das arquibancadas. Quase 20 mil são-paulinos apoiaram o time no duelo da 29ª rodada do Brasileirão.

"A gente sabe, e o torcedor também sabe, que com o apoio deles somos muito fortes dentro de casa. Desde a chegada ao estádio, do começo ao fim, eles apoiaram todo o time. Isso é muito importante, nos apoiaram e cantaram no momento em que estávamos sofrendo na partida. Uma grande vitória contra uma grande equipe, que é o Inter", enfatizou o jogador. "Temos que valorizar. Fomos muito bem taticamente, do começo ao fim".

Reserva com Hernán Crespo nos últimos jogos sob o comando do treinador argentino antes de sua saída, Reinaldo retomou seu lugar entre os titulares com a chegada de Rogério Ceni e tem feito boas atuações. O lateral é importante especialmente para a produção ofensiva do São Paulo. Ele chegou à marca de 11 assistências na temporada e é líder do time nesse quesito.

"Eu venho trabalhando muito para quando chegar à linha de fundo dar assistências para os meus companheiros. Mais uma assistência felizmente. É graças a um bom trabalho que vem sendo feito desde quando o Rogério chegou", explicou o lateral. "Foi uma semana muito proveitosa e conseguimos fazer o que o Rogério pediu durante a semana para sair com a vitória", acrescentou .

O São Paulo passou a somar 37 pontos e subiu para a 11ª colocação do Brasileirão. Está mais próximo do grupo embolado de times que brigam por uma vaga na fase prévia da próxima edição da Libertadores. São quatro pontos a menos que o Inter, que fecha o G-6. Domingo, às 18h15, o time tricolor visita o Bahia na Arena Fonte Nova. O jogo é válido pela 30ª rodada.