Reinaldo festeja 'resultado merecido' no São Paulo: 'Futebol lindo de se ver'

Reinaldo deixou o gramado do Allianz Parque radiante. No 10° clássico diante do Palmeiras no estádio, finalmente o São Paulo ganhou. E para o lateral-esquerdo, merecidamente após o time jogar um futebol vistoso no triunfo por 2 a 0, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

O são-paulino participou de boa parte dos clássicos que o São Paulo não conseguiu vencer no estádio. Em muitos jogando mal e sendo totalmente envolvido. Desta vez, abriu caminho para a quebra do jejum e festejou muito.

Leia Também Homem que invadiu casa de Daniel Alves na França é condenado a um ano de prisão

"Uma sensação muito boa. Muitas vezes vim aqui e o time não conseguiu o resultado positivo", afirmou. "Foi um resultado merecido, a equipe jogou um futebol lindo de se ver", analisou. "Não sofremos lá atrás e chegamos na frente muitas vezes."

Depois de dar a cara à tapa no período ruim da equipe, que coincidiu com a eliminação da Libertadores e protesto dos torcedores, Reinaldo dedicou a bela apresentação aos são-paulinos.

"Hoje jogamos do tamanho que o torcedor merece. Disse em Curitiba para a torcida não desacreditar da gente. Nossos torcedores vão passar um domingo feliz."

O jogador reconheceu, contudo, que o São Paulo estava devendo futebol. Depois de 10 jogos seguidos sofrendo gols, a equipe passou pelo segundo sem ser vazada.

"Sabia que a gente estava devendo muito nas partidas. Caímos na Libertadores e o objetivo dos gigantes e estar em todas as competições brigando pelo título. Nosso torcedor estava sentido, magoado", reconheceu. "Desta vez o time dominou do começo ao fim."