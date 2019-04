Reinaldo garante que estará recuperado para reforçar o São Paulo na final

O lateral-esquerdo Reinaldo garantiu que terá condições de enfrentar o Corinthians no domingo, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, no Morumbi, às 16 horas. O jogador do São Paulo deixou a partida do último fim de semana contra o Palmeiras com uma lesão muscular, mas garantiu não ser nada grave.

"Fiz exame na segunda-feira, não deu lesão nenhuma, então é recuperar para estar pronto para o final de semana", explicou o jogador, falando que só precisa de um pouco de descanso no músculo da coxa direita, que ainda está um pouco travado. Segundo o atleta, foi uma contratura pequena, que não preocupa.

Reinaldo sabe que a decisão do Campeonato Paulista é uma partida que nenhum jogador quer ficar fora. Até por isso ele se mostra confiante de enfrentar um adversário que lhe traz boas lembranças. Foi em 2018, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que Reinaldo marcou dois gols contra o Corinthians, na vitória por 3 a 1 no Morumbi.

"É especial enfrentar o Corinthians, porque foi meu primeiro jogo pelo São Paulo, contra eles, e também foi uma das melhores partidas que fiz na minha carreira. Mas isso é coisa do passado, estou focado nessas duas partidas da final para a gente conseguir nosso objetivo e espero que dê tudo certo, que eu possa repetir o que fiz no ano passado, quando fiz uma excelente partida, para ajudar o São Paulo a sair vencedor", disse.

Se Reinaldo está otimista para estar em campo, o mesmo não se pode dizer do atacante Pablo. Nesta terça-feira, na reapresentação do grupo, ele não treinou e fez tratamento no Reffis. Com isso permanece como dúvida para o clássico do Paulistão. Já Hernanes esteve no campo e participou da atividade junto com seus companheiros.