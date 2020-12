Reinaldo lamenta jogo ruim do São Paulo: 'Entramos muito abaixo no 1° tempo'

Reinaldo era a imagem da tristeza do São Paulo após a derrota no clássico para o Corinthians, neste domingo, na Neo Química Arena, na capital paulista. Cabisbaixo e abatido pelo fim da invencibilidade de 17 jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo "culpou" o mau desempenho nos 45 minutos iniciais como decisivos para o revés por 1 a 0.

"A gente entrou abaixo no primeiro tempo, entramos diferente do que é a nossa equipe", reconheceu. "O (técnico Fernando) Diniz cobrou isso no intervalo. Tentamos melhorar, mas infelizmente não conseguimos o resultado", lamentou.

O São Paulo perdeu parte da gordura acumulada na liderança, mas ainda tem vantagem tranquila de quatro pontos. Ganhar do Atlético-MG, nesta quarta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pode recolocar a vantagem em sete.

"Infelizmente não ganhamos, mas estamos na frente. Agora é manter a tranquilidade, tem jogo importante na quarta, confronto direto. É manter a calma dentro da nossa casa para podermos sair com o resultado positivo", afirmou Reinaldo.

Os são-paulinos tinham confiança que podiam pôr fim ao jejum na casa corintiana. Contudo, o desempenho foi aquém do esperado, o que deixou o time bastante triste. "Sabemos que é ruim perder o clássico, mas nossa equipe, a partir de hoje, já vai focar na próxima partida, a próxima final, um confronto direto. Vamos manter a calma, o professor vai falar com a gente para fazermos o nosso jogo", completou o lateral-esquerdo.