Reinaldo lamenta tropeço do São Paulo: 'Não pode empatar dois jogos em casa'

Os jogadores do São Paulo deixaram o campo do Morumbi bastante chateados na manhã deste domingo. O time lamentou ter empatado em 0 a 0 com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e o lateral-esquerdo Reinaldo afirmou que a equipe precisa parar de perder pontos em casa, já que nesta competição também tropeçou como mandante ao empatar por 1 a 1 com o Flamengo, há duas semanas.

"A gente, como time grande que é, não pode empatar dois jogos em casa. Vamos rever o que a gente fez errado para corrigir isso voltar a vencer dentro de casa", afirmou Reinaldo na saída de gramado. Com o empate sem gols, o São Paulo soma 11 pontos caiu para a terceira posição do Brasileiro. O líder, Palmeiras, chegou aos 13 pontos na competição e é seguido pelo Atlético-MG, com 12.

Reinaldo reclamou que a expulsão do atacante Toró foi injusta. O jogador recebeu o vermelho no segundo tempo depois do árbitro de vídeo analisar um lance e interpretar que ele agrediu o goleiro Douglas durante uma disputa. "Uma bola dividida cque o goleiro saiu, então naturalmente vai ter o choque. Fica difícil jogar assim. Contra o Flamengo foi a mesma coisa", disse. Contra o Flamengo, os são-paulinos entenderam que faltou dar um cartão vermelho para o zagueiro Thuler por ter dado uma cotovelada em Alexandre Pato.

O São Paulo terá na quarta-feira uma nova chance de vencer o Bahia, desta vez pela Copa do Brasil. As equipes se enfrentam no Morumbi pelas oitavas de final da competição. O próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro está marcado para domingo, quado o time do morumbi tem clássico fora de casa contra o Corinthians.