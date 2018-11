Reinaldo não preocupa para confronto do São Paulo em São Januário

Substituído por Edimar durante a vitória de domingo do São Paulo sobre o Cruzeiro por 1 a 0, o lateral-esquerdo Reinaldo sentiu dores no joelho esquerdo, mas não preocupa para a partida de quinta-feira, contra o Vasco, em São Januário, no Rio, pela 36ª rodada do Brasileirão. Ele se reapresentou nesta segunda e treinou com o grupo no Reffis.

Por enquanto, o único desfalque certo do técnico André Jardine é o zagueiro Bruno Alves, que recebeu o terceiro amarelo e terá de cumprir suspensão. As opções para o seu lugar são Anderson Martins e Rodrigo Caio.

Na reapresentação tricolor nesta segunda, também marcaram presença os jovens Helinho e Brenner. O primeiro, que não foi titular contra o Cruzeiro por conta de dores musculares nas panturrilhas, treinou normalmente. O segundo, com edema na coxa esquerda, voltará a trabalhar com os companheiros na terça.

Quinto colocado, o São Paulo tem a mesma pontuação do Grêmio: 62. Os gaúchos levam a melhor no número de vitórias (17 a 16), razão pela qual estão dentro do G-4. A missão de Jardine e companhia nas três rodadas restantes (Vasco, Sport e Chapecoense) é justamente tentar roubar a posição dos gremistas para garantir vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. Quem terminar o Campeonato Brasileiro em quinto e sexto terá de passar pela fase prévia do torneio continental, em confrontos eliminatórios.