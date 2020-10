Reinaldo pede para torcida do São Paulo não deixar de acreditar na equipe

O elenco do São Paulo deixou o gramado do Estádio Couto Pereira com a impressão de que havia perdido o jogo para o Coritiba. O empate em 1 a 1 não foi comemorado. Pelo contrário. Ao final da partida, o discurso parecia muito mais de um time sem saber como sair da incômoda situação de sete partidas seguidas sem vencer na temporada.

"A torcida não pode desistir de acreditar na gente. Estamos batalhando e buscando o resultado. Hoje (domingo) tivemos dois gols que o VAR anulou e estamos criando chances de gol", disse o lateral-esquerdo Reinaldo, em entrevista para a TV Globo.

Leia Também São Paulo só empata com o Coritiba e mantém jejum de vitórias

Autor do gol tricolor, em cobrança de pênalti, Reinaldo acredita que o São Paulo merecia ter saído com a vitória. "Conseguimos o gol de empate, mas poderíamos ter saído com o resultado melhor. Agora é descansar e pensar na próxima partida", completou.

A última vitória do São Paulo foi no dia 6 de setembro, quando derrotou o Fluminense por 2 a 1. De lá para cá, empatou com Bragantino (1 x 1), Santos (2 x 2), River Plate (2 x 2), Inter (1 x 1) e Coritiba (1 x 1) e perdeu para LDU (4 x 2) e River Plate (2 x 1). A equipe tricolor volta a campo na quarta-feira, para enfrentar o Atlético-GO, no Morumbi. E no sábado, fará o clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque.