Reinaldo projeta nova 'arrancada' do São Paulo na reta final do Brasileirão

A sequência ruim do São Paulo no Brasileirão não abalou a confiança do elenco. Jogadores e comissão técnica apostam em repetir no segundo turno a boa arrancada exibida no primeiro, quando a equipe paulista despontou na tabela e alcançou a liderança após a Copa do Mundo da Rússia.

"Nessa altura do campeonato, no primeiro turno, ninguém acreditava no nosso time. Era uma sequência bem difícil e nós mostramos que somos um time experiente, maduro, que sabe lidar com a pressão", afirma o lateral Reinaldo. "Tenho certeza de que esse novo momento de baixa passará e já contra o Internacional poderemos começar a arrancada, que será fundamental para as nossas pretensões no campeonato."

No primeiro turno, o São Paulo empatou sem gols com o Internacional, o mesmo rival deste domingo, e alcançou a vice-liderança da tabela. Nos nove jogos seguintes, o time paulista obteve oito vitórias e sofreu apenas uma derrota, encaminhando a subida ao topo da classificação.

A grande sequência virou inspiração para os jogadores neste segundo turno. "Estamos focados, o ambiente está leve, os jogadores estão unidos pelo São Paulo, com todos sabendo que precisam melhorar e buscar sempre mais. Será nossa arrancada, não faltará empenho, dedicação, garra. Será um jogo muito difícil na casa deles, mas nosso espírito de luta precisa ser mostrado, porque, contra o Palmeiras, fomos muito abaixo", admitiu.

Apesar da decepção pela derrota por 2 a 0 para o Palmeiras, na última rodada, Reinaldo diz que o time extraiu lições do resultado. "Precisamos ter ciência do que erramos no clássico, como fizemos no primeiro turno, em que perdemos também na casa deles. Dessa vez foi no Morumbi, diante da nossa torcida, sendo muito mais doloroso. Somos experientes e saberemos reverter isso, e que já seja nesse domingo."