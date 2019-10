Reinaldo recebe o terceiro amarelo e vira desfalque no São Paulo

O lateral-esquerdo Reinaldo será desfalque no São Paulo para a partida contra o Avaí, no domingo, no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro e terá de cumprir suspensão.

LEIA TAMBÉM > Cruzeiro encerra jejum e impõe primeira derrota de Diniz no São Paulo

Sem Reinaldo, a tendência é de que Léo ganhe uma chance com o técnico Fernando Diniz pela primeira vez. Outra opção é escalar o volante Liziero improvisado no setor.

Reinaldo vem sendo um dos principais jogadores do São Paulo nesta temporada. Ele é o vice-artilheiro do elenco, com seis gols marcados, apenas um a menos do que Pablo. Contra o Cruzeiro, o lateral completou 200 jogos pelo clube.

Reinaldo recebeu o amarelo por ter discutico com o atacante Fred, do Cruzeiro. O jogador do São Paulo explicou o que aconteceu no lance: "Acabei caindo em cima dele, mas não foi por querer. Só que no calor do jogo, ele com a cabeça quente e eu também, tivemos uma discussão normal de jogo. O juiz tem que entender isso também".

Além de Reinaldo, os outros desfalques certos para a partida São Pablo, Everton, Toró e Rojas, lesionados. O zagueiro reserva Anderson Martins não foi relacionado contra o Cruzeiro e pode voltar a ficar à disposição.