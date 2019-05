Reinaldo reconhece que São Paulo voltou a ter dificuldade em criar chances de gol

Depois de começar o Campeonato Brasileiro em alta e atravessar um bom momento, com três vitórias nas quatro primeiras rodadas, o São Paulo começa a perder o fôlego. Nos últimos três jogos, dois pelo Brasileirão (Bahia e Corinthians) e outro pela Copa do Brasil (Bahia), a equipe não conseguiu balançar as redes.

Após mais uma derrota para o Corinthians por 1 a 0, na casa do rival, o lateral-esquerdo Reinaldo reconheceu que a equipe do Morumbi voltou a ter dificuldades para criar chances de gol. A situação ficou ainda mais difícil quando Pedrinho conseguiu abrir o placar logo nos primeiros minutos. "Eles acharam um gol no começo, depois ficaram na proposta deles. Infelizmente a gente não conseguiu concluir", avaliou.

Esta foi a 12.ª vez que o São Paulo visitou a Arena Corinthians desde 2014. Até o momento, o retrospecto é muito negativo: nove derrotas e três empates. Apesar do tabu, Reinaldo disse que pela entrega dos jogadores são-paulinos, o resultado deveria ser outro. "Nossa equipe jogou, buscou, não faltou garra. Creio que a gente merecia sair com algo melhor daqui".

Com o resultado, o São Paulo estacionou nos 11 pontos e ocupa a quarta posição no Brasileirão, ainda podendo perder o lugar para o Goiás, que joga nesta segunda-feira. Os comandados do técnico Cuca voltam a campo nesta quarta, quando visitam o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.