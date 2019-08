Reinaldo vê confiança em alta por Daniel Alves e pelos resultados do São Paulo

A vitória do São Paulo por 3 a 2 sobre o Santos valeu para o time tricolor muito mais do que os três pontos na tabela do Brasileirão. O resultado diante do líder serviu também para o elenco mostrar para os torcedores que a confiança não se limita apenas a chegada de Daniel Alves, mas sim a uma nova fase do time.

A torcida do São Paulo compareceu em bom número ao Morumbi – 47.277 pagantes – muito em razão da sequência de bons resultados nas últimas rodadas, mas também a contratação do capitão da seleção brasileira, que dia antes lotou o estádio em sua apresentação. No sábado, ele e Juanfran estiveram no estádio como torcedores.

A nossa confiança não é só pela chegada do Daniel e do Juanfran. Já vínhamos fazendo um bom trabalho. Claro que eles deram um estímulo maior, mas a gente sabia que se o resultado não viesse, o torcedor ficaria chateado mesmo com os reforços”, alertou Reinaldo, autor do segundo gol tricolor.

Daniel Alves e Juanfran estiveram presentes no Morumbi para assistir ao clássico com o Santos. O espanhol chegou a ir para o gramado e foi saudado pela torcida. O técnico Cuca já avisou que deve promover a estreia de ambos na partida contra o Ceará, domingo que vem, no Morumbi.