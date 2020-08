Reinaldo vê queda de rendimento no 2º tempo, mas valoriza vitória do São Paulo

O São Paulo se recuperou no Campeonato Brasileiro, após tropeços nas duas últimas rodadas, e conseguiu neste domingo uma vitória sobre o Sport por 1 a 0, mesmo jogando no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. O lateral-esquerdo Reinaldo admitiu que o desempenho no segundo tempo não foi tão bom, mas ressaltou que o importante era vencer.

"Fizemos um grande primeiro tempo. Na segunda etapa nós demos uma caída, mas o importante são os três pontos. Não é fácil ganhar do Sport aqui em Recife. É valorizar o resultado, ir para casa e descansar o máximo porque temos dois jogos muito importantes em que precisamos ganhar", disse Reinaldo.

As duas partidas citadas pelo lateral-esquerdo tricolor são os confrontos contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, em jogo adiantado da 11.ª rodada, e o clássico contra Corinthians, no domingo. Os dois serão disputados no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Neste domingo, o técnico Fernando Diniz fez quatro trocas na formação titular: entraram Diego Costa e Léo na zaga, nas vagas de Arboleda e Bruno Alves, e Gabriel Sara e Luciano mais à frente, substituindo Liziero e Igor Gomes. O time também teve postura um pouco menos agressiva que o normal.

"O Diniz pediu para gente jogar desse jeito. Teve mudança, os meninos vinham treinando, sabem o jeito que o professor gosta de jogar", completou Reinaldo.

Com o resultado positivo no Recife, o São Paulo chegou aos sete pontos e ocupa a sexta colocação na tabela de classificação do Brasileirão.