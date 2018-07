Reinauguração do estádio do Maracanã terá nove campeões mundiais

RIO - O jogo amistoso entre amigos de Ronaldo e Bebeto, que vai reinaugurar o Maracanã, neste sábado, terá a participação de outros sete jogadores campeões do mundo com a seleção brasileira. Estarão em campo no estádio carioca Aldair, Zetti, Jorginho, Mauro Silva, Zinho e Ricardo Rocha, todos da equipe tetracampeã, e Edilson, do time que conquistou o pentacampeonato.

O amistoso será acompanhado das arquibancadas apenas pelos cerca de oito mil operários que trabalharam na reforma do Maracanã e seus familiares, com uma previsão de público de 25 mil pessoas. Autoridades como a presidente Dilma Rousseff, e o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também são esperados.

O evento vai começar às 18h30, com shows de Naldo, Martinho da Vila, Neguinho da Beija-Flor e Preta Gil. O Hino Nacional será interpretado por Sandra de Sá, Fernanda Abreu, Ivan Lins e Eduardo Dusek, torcedores de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, respectivamente.

A lista de jogadores que estará em campo no amistoso tem nomes como Renato Gaúcho, Júnior (chamado de Júnior Capacete no site da Copa), Fábio Luciano, Gonçalves, Alexandre Torres e Roger. Entre os jogadores em atividade, dois flamenguistas: Léo Moura e Ibson.