Reiner é liberado pelo STJD e reforça o Flamengo contra o Avaí

Uma alternativa importante para suprir as ausências de Bruno Henrique e do uruguaio Arrascaeta no Flamengo, o jovem Reiner foi liberado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento nesta sexta-feira, em São Paulo, e reforça o time contra o Avaí, neste sábado, às 17 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No julgamento, que foi realizado na "Brasil Expo Futebol", feira que reúne a indústria do futebol, o Pleno do tribunal desportivo foi unânime em sua decisão de acatar o pedido do Flamengo e liberar o jogador.

Na quinta-feira, o Flamengo ingressou no STJD com um pedido de liminar para poder escalar Reiner. A ideia era se resguardar juridicamente diante da possibilidade de ser punido pois, como o jogador havia sido convocado pela seleção brasileira sub-17 para os duelos contra Coreia do Sul, Inglaterra e Austrália, na Europa, não estaria apto a jogar.

A situação é semelhante à do atacante Talles Magno, do Vasco, que só pôde entrar em campo contra o Flamengo em Brasília, no clássico realizado no mês passado, depois que conseguiu um efeito suspensivo concedido pelo STJD.

O relator do caso, Decio Niehaus, foi favorável ao Flamengo, assim como os demais auditores Otávio Noronha, Ronaldo Piacente, José Bosco Luz, José Perdiz, Arlete Mesquita e Antônio Vanderler. O presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, finalização a votação se posicionando também a favor da liberação do jogador.

Antes de recorrer ao STJD, a diretoria do clube rubro-negro pediu à CBF que desconvocasse Reinier. No entanto, a entidade adotou como regra a não desconvocação dos jogadores. Dessa maneira, o Flamengo teve de acionar o tribunal.

O meia de 17 anos, assim como seus companheiros de Flamengo Lázaro, Caio Roque e Daniel Cabral, teria de embarcar para a Inglaterra, onde a seleção brasileira disputa os seus amistosos. No entanto, Reinier ficou e, agora oficialmente com condições de jogo, pode encarar o Avaí.

Reinier é um dos 24 relacionados para o duelo em Brasília. É possível que o jovem seja titular, uma vez que o técnico português Jorge Jesus não pode contar com o colombiano Berrío, Bruno Henrique e Arrascaeta, convocados para as suas respectivas seleções. O zagueiro Rodrigo Caio, suspenso, também desfalca a equipe rubro-negra.