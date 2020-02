Reinier estreia no Real B com assistência de calcanhar; Rodrygo marca e é expulso

No dia da estreia de Reinier pelo Real Madrid Castilla, o time B do gigante mundial, o ex-jogador do Flamengo dividiu as atenções com Rodrygo. O debutante chamou a atenção por uma linda assistência de calcanhar, enquanto o ex-atacante marcou uma vez, mas foi expulso na sequência, no triunfo por 2 a 0 sobre o San Sebastián de los Reyes, em partida válida pela Terceira Divisão espanhola.

Ambos atuaram como titulares neste domingo, em partida acompanhada no Estádio Alfredo Di Stéfano por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Ele viu, assim, Reinier, recém-contratado pelo clube junto ao Flamengo, em campo por 65 minutos. E em seu melhor momento, aos 40 do primeiro tempo, deu um passe de calcanhar para Álvaro Fidalgo abrir o placar para o Castilla, numa jogada que também contou com a participação direta do ex-santista.

Rodrygo tem oscilado bastante em sua primeira temporada pelo Real Madrid. O atacante não atua pelo time principal desde 6 de fevereiro, quando marcou uma vez na derrota por 4 a 3 para a Real Sociedad, pela Copa do Rei. Soma sete gols em 18 jogos disputados. E como vem sendo pouco aproveitado pelo técnico Zinedine Zidane, atuou neste domingo pelo time B.

Já com Reinier fora da partida, Rodrygo deixou a sua marca. Foi aos 42 minutos do segundo tempo, concluindo uma jogada individual de velocidade pelo lado esquerdo do ataque. Ele comemorou o gol bem próximo ao goleiro Xabi Irureta, o encarando. Pela provocação, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso pela arbitragem.

O Real Madrid B é o sétimo colocado do Grupo I da terceira divisão espanhola, com 37 pontos somados em 26 jogos. O próximo compromisso do time será em 1.º de março, fora de casa, contra o Pontevedra.