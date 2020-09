Reinier estreia, Reus faz gol relâmpago e Borussia goleia na Copa da Alemanha

Goleada, gol histórico e estreia oficial de brasileiro. A vitória do Borussia Dortmund na Copa da Alemanha, com surra de 5 a 0 sobre o Duisburg, foi recheada de gols e boas histórias para se contar.

Emprestado pelo Real Madrid para o vice-campeão alemão, o atacante brasileiro Reinier, ex-Flamengo, curtiu seus primeiros minutos em campo numa partida oficial pelo novo clube. Entrou com o jogo liquidado, aos 21 minutos do segundo tempo.

Antes de pisar no gramado, Reinier viu Marco Reus escrever seu nome em mais um recorde com as cores do Dortmund. O jogador entrou no segundo tempo e só precisou de três segundos em campo para deixar a sua marca, superando o feito de Anthony Modeste, do Hoffenheim, de 2014, que era de 12 segundos. Foi o gol que fechou a impiedosa goleada por 5 a 0.

Diante de um oponente da Terceira Divisão, o Borussia Dortmund precisou de apenas 14 minutos para de colocar em vantagem. Sancho, de pênalti, fez o primeiro.

Bellingham ampliou e Hazard também deixou sua marca antes do intervalo. Na fase final, Reyna anotou o quarto contando com desvio de zagueiro, até chegar o momento da entrada de Reus.

O jogador, que ficou afastado dos gramados por sete meses se recuperando de lesão, entrou aos 13 minutos, correu para a área, recebeu e marcou. Recorde e festa particular em uma volta triunfal.

Demais jogos: Dynamo Dresden 4 x 1 Hamburgo, Kickers 2 x 3 Hannover e Essen 1 x 0 Arminia.