Reinier se despede do Flamengo: 'Sempre serei um garoto do Ninho'

Adquirido pelo Real Madrid por 30 milhões de euros (R$ 141,5 milhões), o meia Reinier se despediu do Flamengo nesta terça-feira, com uma postagem em sua conta oficial nas redes sociais. O jogador de 18 anos se apresenta ao novo clube na próxima segunda-feira e será o camisa 19 do time espanhol.

Em um vídeo, Reinier recordou com imagens o início jogando pelo futsal do Flamengo, comentou da passagem pela base, lembrou da tragédia no Ninho do Urubu e, claro, suas conquistas recentes pelo elenco profissional, no ano passado, com o título do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América.

"Quando cheguei ao Flamengo aos 12 anos, com o sonho de ser jogador e tendo Zico como referência, nem imaginava o quanto esse clube seria importante na minha vida. Foram seis anos de muito aprendizado e com a ajuda de Deus, da minha família e daquelas 10 estrelas que hoje brilham no céu, eu subi para o profissional", afirmou Reinier, na postagem.

"Foi tudo muito intenso, o primeiro treino, jogo, Maraca lotado, gols, Liberta, Brasileiro e veio o Madrid, que me levará para outra jornada. Não será fácil olhar daqui para frente e não sentir o calor de uma nação inteira, que te apoia, te abraça e canta por você. Obrigado Flamengo por abrir a porta do mundo, sempre serei um garoto do Ninho", finalizou Reinier.

Pelo profissional, Reinier fez apenas 15 partidas. O jogador foi colocado pela primeira vez pelo técnico Jorge Jesus, em julho do ano passado. Por ele, o Flamengo bateu de frente com a Confederação Brasileira de Futebol e não o liberou para o Mundial Sub-17. O meia ficou e foi importante em alguns jogos, anotando seis gols.

No Real Madrid, o ex-flamenguista terá de conquistar seu espaço. Ainda não há confirmação de que o técnico Zinedine Zidane vá utilizá-lo de imediato. O mais provável é que Reinier fique no Real Madrid Castilla, o time do B do Real, e, caso se destaque, possa ganhar uma oportunidade na equipe principal.