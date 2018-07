Reino Unido investiga lavagem de dinheiro na Fifa na escolha de sede de Copas O fogo cerrado sobre a Fifa também vem do Reino Unido. A agência britânica antifraude está investigando a possibilidade de ter sido implementado um esquema de lavagem de dinheiro relacionada com a escolha das sedes das Copas do Mundo de 2018, na Rússia, e 2022, no Catar. A investigação foi revelada pelo diretor da agência, David Green, durante audiência em uma comissão parlamentar.