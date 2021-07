Reino Unido permite a entrada de mil torcedores italianos para a final da Eurocopa

O Reino Unido permitiu a entrada de mil torcedores italianos para a final da Eurocopa 2020 neste domingo, 11. A Federação Italiana de Futebol distribuirá ingressos que custam € 610 (R$ 3784), cada um, aos fãs que desejam apoiar a seleção no torneio europeu de seleções.

Os "sortudos" terão que entrar e sair do território estrangeiro no domingo, permanecendo em uma bolha sanitária supervisionada. Além de entrarem em quarentena por cinco dias no retorno à Itália, os torcedores não poderão entrar em contato com o público em geral durante a permanência na Inglaterra.

Enquanto o governo britânico flexibilizou as medidas de restrição e permitiu a distribuição de ingressos com ajuda da Uefa, apoiadores ingleses foram forçados a desistir de suas entradas para o duelo contra a Ucrânia, pelas quartas de final. Isso porque a partida aconteceu em Roma, e as autoridades italianas decidiram não alterar as regras de quarentena.

Os convidados vips, em contrapartida, poderão passar a semana inteira em Londres. Além disso, estão permitidos a viajar em transportes privados e ficar em hotéis designados pelo governo. A expectativa é de que, exceto quando estejam em eventos oficiais da Euro, esses privilegiados permaneçam isolados.

Há uma crescente preocupação quanto ao aumento do número de casos de covid-19 na Inglaterra. Apesar disso, milhares de pessoas devem se concentrar ao redor do estádio de Wembley para acompanhar um dos momentos mais memoráveis da história do futebol inglês. A fase mais longe que o 'England Team' conseguiu chegar na Eurocopa foi a semifinal. Isso ocorreu em duas oportunidades: 1968 e 1996.

A Associação Futebol da Inglaterra estima que 67 mil espectadores estejam presentes na decisão, assim como aconteceu na semifinal entre Inglaterra e Dinamarca.

A corrida por ingressos também chama a atenção. As opções, no entanto, são limitadas. As associações nacionais recebem 16% das entradas para distribuir entre torcedores registrados. Assim como foi feito com os dinamarqueses, apenas italianos residentes no Reino Unido terão direito de adquirí-las. Considerando que aproximadamente 250 mil pessoas se encaixam nesse grupo, os tíquetes devem se esgotar em muito pouco tempo.

Outros caminhos são procurar por ingressos nas redes sociais ou atualizar o portal online da Uefa constantemente. Uma conta chamada 'wembleytickets' foi criada no Twitter para evitar que as pessoas caiam em golpes e comprem entradas falsas.