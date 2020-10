Reino Unido permitirá que esportes de elite continuem mesmo com o novo lockdown

Com a Europa vivendo a chamada "segunda onda" na pandemia de coronavírus, o mundo do esporte no Velho Continente aparentemente não será afetado, pelo menos no Reino Unido. Segundo o governo, serão permitidas as atividades esportivas com os portões fechados, dentre elas, o Campeonato Inglês.

De acordo com o protocolo, os esportes de elite se enquadram na mesma categoria que filmes e produções de TV. Ou seja, trabalhos que não podem ser feitos de casa durante o novo "lockdown" na europa. Então, o futebol irá continuar na Inglaterra.

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, foi quem confirmou que as novas medidas de segurança serão adotadas. Porém, segundo ele, o Campeonato Inglês continua normalmente. "Sim para a Premier League", declarou o político. A extensão da licença para exercer as atividades até dezembro deve ajudar os clubes das ligas inferiores a se sustentarem.