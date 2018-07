Maxi Rodríguez treina com companheiros no Grêmio

A reapresentação do Grêmio após a vitória sobre o Atlético-PR no último domingo teve uma novidade. Reintegrado após seis meses emprestado à Universidad de Chile, o meia Maxi Rodríguez voltou aos treinamentos no CT Presidente Luiz Carvalho e trabalhou com os companheiros pela primeira vez desde sua saída.

Maxi Rodríguez já havia feito atividades físicas, mas sempre separado. Apesar de se mostrar em boa forma, até porque estava atuando no Chile, o jogador não poderá reforçar o Grêmio diante do Palmeiras, neste sábado. Isso porque só poderá voltar a atuar quando for aberta a janela para transferências, dia 22. Assim, seu retorno deve acontecer contra o Avaí, dia 27.

Com Maxi Rodríguez, o técnico Roger Machado dividiu o treino desta terça em duas partes. Na primeira, os jogadores que enfrentaram o Atlético-PR fizeram trabalho regenerativo e o restante treinou fisicamente. Depois, o treinador comandou uma atividade técnica em campo reduzido para os atletas.

O goleiro Tiago, o meia Douglas e o atacante Pedro Rocha foram poupados, mas não preocupam para o duelo com o Palmeiras. O meia Giuliano também não apareceu no gramado, mas porque teve uma lesão na coxa constatada na segunda-feira e será desfalque contra o time paulista.