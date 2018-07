Reintegrado, André Lima comemora retorno ao Grêmio

André Lima não escondeu a alegria pelo retorno e disse estar se sentindo como um novo contratado. "Estou feliz. Tudo que aconteceu já passou. Estou com um sentimento de como se fosse minha primeira entrevista, a apresentação. Estou com muita vontade de treinar, de jogar", declarou.

Os problemas do atacante com a diretoria gremista começaram no fim do ano passado, quando ele se recusou a ir para o Palmeiras como parte da negociação para a chegada de Kléber. Neste ano, o jogador chegou a ser assediado por um clube chinês, mas garantiu que decidiu permanecer na equipe gaúcha por vontade própria. "Pesou muito mais a minha vontade de ficar em Porto Alegre. Não preciso nem falar o que sinto por esse clube, por essa torcida, e isso foi muito importante para eu não ir embora", afirmou.

O atacante ainda garantiu que seus desentendimentos com dirigentes já ficaram no passado. "A conversa que a gente teve foi super franca. Não tenho nada contra ninguém e sei que a direção não tem nada contra mim, senão eu não estaria aqui. Fico feliz pela direção ter me recebido de braços abertos. Fico muito feliz e agradeço", disse.

Apesar da empolgação, André Lima sabe que precisará de um tempo antes de voltar aos gramados, já que perdeu toda a pré-temporada. Nesta quinta, ele iniciou os trabalhos físicos, enquanto os titulares fizeram um treino regenerativo e os reservas foram a campo trabalhar com bola.