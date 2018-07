Reintegrado, Jô faz trabalho físico no Atlético-MG

Reintegrado ao Atlético Mineiro na quarta-feira, o atacante Jô enfim se juntou ao elenco nesta quinta. Ele ainda não foi ao gramado, mas iniciou o trabalho físico na academia, visando retorno rápido aos treinos no campo, ao lado dos demais companheiros.

Nesta quinta, os trabalhos se resumiram à academia, acompanhado dos jogadores que enfrentaram o Bahia na noite de terça-feira, em Salvador. Os demais fizeram um coletivo contra atletas da base no gramado.

Jô vai fazer trabalho em dois períodos a partir desta sexta para recuperar o condicionamento físico perdido nos últimos dias. Sua presença na partida contra o Sport, sábado, no Independência, é pouco provável.

O atacante foi reintegrado ao grupo após reunião com o presidente do Atlético, Alexandre Kalil. É certo que ele será punido por causa do "sumiço" na semana passada. O clube, contudo, não revelou qual será a sanção - o atleta correu o risco de ser dispensado pelo Atlético por ser reincidente.

LEONARDO SILVA

O zagueiro ainda se recupera de um estiramento muscular na coxa direita. Nesta quinta, manteve os trabalhos de transição do departamento médico para a preparação física. Ainda não há prazo certo para o retorno do jogador.