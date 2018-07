Reintegrado, meio-campo Felipe treina entre os titulares no Vasco

RIO - Depois de ser afastado e reintegrado ao elenco pelo presidente Roberto Dinamite, o meia Felipe reconquistou a condição de titular da equipe do Vasco com a chegada do técnico Ricardo Gomes.

No primeiro coletivo que teve a oportunidade de comandar na Colina, Gomes armou o time com Felipe no meio, no lugar de Caíque, para a partida contra o América, no sábado.

Outra mudança se dará na cabeça de área. O volante Fellipe Bastos ocupará a vaga de Eduardo Costa, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Bastos retorna ao time depois de longo afastamento por conta de uma lesão. Ele fraturou a mão direita e utiliza uma proteção no local.

A equipe que o torcedor vascaíno verá em campo em busca da segunda vitória na competição não será muito diferente da que atuava sob a batuta de Paulo César Gusmão: Fernando Prass; Fagner, Dedé, Anderson Martins e Ramon; Rômulo, Fellipe Bastos, Jeferson e Felipe; Éder Luis e Marcel.