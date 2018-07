Rejuvenescido, Corinthians já tem o time pronto para a temporada de 2013

SÃO PAULO - O Corinthians contratou Renato Augusto, está muito perto de anunciar Alexandre Pato e negocia com o zagueiro Gil. Com esses três reforços, o time que vai iniciar 2013 estará montado.

A diretoria, a partir de agora, fará apenas ajustes no elenco, trazendo peças de reposição e negociando atletas pouco utilizados ou insatisfeitos.

Concretizadas as três negociações que têm como objetivo rejuvenescer o elenco (Renato Augusto, Pato e Gil), a diretoria buscará um lateral-esquerdo para a reserva de Fábio Santos.

Ramon, emprestado ao Flamengo, até pode voltar, mas não é o nome preferido. Tite quer um novo lateral-esquerdo. O garoto Denner seria uma aposta, mas ainda se recupera de uma lesão grave no joelho direito (rompeu o ligamento cruzado).

A lateral esquerda é a única posição em que Tite não tem um reserva. Quando Fábio Santos não pode atuar, é necessária uma improvisação, como escalar Guilherme Andrade, que é destro, no setor.

Mesmo sem um suplente com as características de Ralf, mais marcador, a avaliação da comissão técnica é que Guilherme e William Arão podem executar essa função.

A contratação de Gil, caso se confirme, reporá um peça na zaga (Anderson Polga deixará o clube). E ele fará sombra aos veteranos Paulo André e Chicão.

RENOVAÇÃO

Já a chegada de Renato Augusto e Alexandre Pato – a contratação do atacante deverá ser confirmada no dia 3 – provocará a saída de jogadores do clube. Dois gringos estão com a cabeça a prêmio.

O meia peruano Ramírez, que sequer foi ao Mundial de Clubes, pediu para ser negociado e está à procura de um clube – a Ponte Preta demonstrou interesse em contratá-lo. O Corinthians já abriu as portas para ele sair.

O atacante argentino Martínez é outro que pode deixar o Corinthians. A diretoria admite negociá-lo, desde que seja para vendê-lo, e não emprestá-lo.

O caso de Martínez é complicado porque sua declaração de que gostaria de deixar o elenco caso não fosse titular em 2013 pegou muito mal dentro do clube. O problema é que, com a contratação de Pato, suas chances de jogar diminuirão ainda mais.

O elenco já conta com seis atacantes (incluindo o chinês Zizao, que quase nunca joga). Com Pato, seriam sete atacantes brigando por espaço.

Contratado a peso de ouro (R$ 40 milhões), Pato será titular. E Guerrero subiu de patamar graças à sua atuação decisiva no Mundial de Clubes. Emerson Sheik, por sua vez, corre por fora. Além deles, Tite terá Jorge Henrique e Romarinho, que deverão ser reservas.

O elenco inchado servirá para o time disputar o Campeonato Paulista com reservas nas primeiras rodadas (os campeões mundiais ganharam férias prolongadas). Os jogadores que não viajaram ao Japão se reapresentarão no dia 3 para o início dos treinos de pré-temporada.