Relação do Fla não tem Cáceres, mas volante pode jogar

Cáceres foi convocado para defender a seleção paraguaia em amistoso contra os Emirados Árabes Unidos, disputado na Áustria no último domingo e que terminou empatado por 0 a 0. Assim, a comissão técnica do Flamengo aguarda o retorno do volante ao Brasil para definir se ele está em condições de encarar o Goiás.

Caso Cáceres não atue, o trio de volantes do Flamengo deverá ser formado por Recife, Márcio Araújo e Canteros nesta quarta-feira. Mas se Luxemburgo optar por usá-lo, Recife é o favorito para deixar a equipe titular.

Diante do Goiás, o Flamengo segue sem poder utilizar o lateral-direito Léo, que realiza reforço muscular na região pélvica, o volante Luiz Antonio, em recuperação de luxação no ombro direito, e o atacante Paulinho, que vai operar o joelho direito.

Derrotado pelo Grêmio no último sábado, o Flamengo ocupa a décima colocação no Campeonato Brasileiro com 25 pontos, um a mais do que o Goiás, atualmente na 13ª posição.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para o jogo na Arena Pantanal:

Goleiros: Cesar, Daniel, Paulo Victor.

Laterais: João Paulo, Léo Moura.

Zagueiros: Chicão, Frauches, Marcelo, Samir, Wallace.

Volantes: Amaral, Canteros, Márcio Araújo, Muralha, Recife.

Meias: Eduardo, Everton, Gabriel, Lucas Mugni.

Atacantes: Alecsandro, Arthur, Elton.