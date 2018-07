Relacionado, Lionel Messi volta ao Barcelona após dois meses lesionado

BARCELONA - O atacante Lionel Messi voltará a defender o Barcelona após dois meses ausente. Recuperado de uma lesão, o jogador argentino foi liberado pelo departamento médico do clube e incluído na lista de relacionados para o confronto desta quarta-feira com o Getafe, pela Copa do Rei.

Messi não atua desde que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no dia 10 de novembro, a sua quarta contusão na perna no ano passado. Ele voltou a treinar no Barcelona na semana passada depois de realizar a fase final da sua recuperação na Argentina.

O técnico do Barcelona, Gerardo Martino, disse nesta terça-feira que Messi "se sente bem", mas não revelou se o jogador será titular ou ficará no banco de reservas. "Messi se recuperou bem e tem treinado como o resto da equipe", disse Martino. "Talvez ele não tenha ritmo de jogo, mas com Leo eu não acho que isso seja um problema", afirmou. "Messi nos dá um grande impulso de confiança. Com ele ao nosso lado, todos nos sentimos mais seguros".

Martino disse que se Messi jogar, espera que ele possa repetir o inesquecível gol que marcou contra o próprio Getafe em 2007, quando começou a driblar adversários a partir da intermediária da defesa do Barcelona até concluir a jogada com êxito.

Sem Messi, o Barcelona sofreu suas duas únicas derrotas nesta temporada, mas mesmo assim lidera o Campeonato Espanhol com vantagem nos critérios de desempate para o Atlético de Madrid. E os dois times vão se enfrentar no próximo sábado, em Madri, em duelo decisivo para a definição do torneio.

Na ausência de Messi, Pedro Rodriguez, Neymar e, mais recentemente, Alexis Sanchez assumiram a tarefa de fazer os gols do Barcelona. Pedro é o artilheiro do time na temporada com 15 gols, um a mais que Messi.

Martino deixou Xavi Hernandez, Daniel Alves e Marc Bartra fora de sua lista de convocados para o jogo com o Getafe. Ele também confirmou que o goleiro reserva José Pinto será o titular na Copa do Rei, como também acontecia sob o comando de Pep Guardiola e Tito Vilanova.