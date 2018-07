Relacionado, Marcos Rocha é dúvida no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - O lateral-direito Marcos Rocha não participou do treinamento deste sábado do Atlético Mineiro na Cidade do Galo e pode desfalcar o time na partida contra o Vasco, neste domingo, em Belo Horizonte, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro, por causa de dores na panturrilha direita.

Marcos Rocha já havia ficado fora do treinamento de sexta-feira e segue em tratamento, mas foi incluído pelo técnico Cuca na lista de 22 jogadores relacionados para o duelo com o Vasco. Caso seja vetado, ele será substituído pelo lateral-direito Michel.

Além de Marcos Rocha, o meia Ronaldinho Gaúcho e o atacante Fernandinho também não participaram do treinamento da manhã deste sábado. Os dois jogadores, porém, não preocupam para o confronto com o Vasco. Na atividade deste sábado, os jogadores do Atlético-MG realizaram um trabalho físico, seguido de um treinamento de finalizações e cobranças de falta.

Em 12º lugar no Campeonato Brasileiro, com 28 pontos, o Atlético buscará se reabilitar da derrota de quarta-feira para o São Paulo (1 a 0) diante do Vasco, que está apenas na 18ª colocação, na luta contra o rebaixamento.

Confira a lista de jogadores relacionados do Atlético para o jogo com o Vasco:

Goleiros: Victor, Giovanni, Lee.

Laterais: Marcos Rocha, Michel, Richarlyson, Júnior César.

Zagueiros: Réver, Leonardo Silva, Emerson.

Volantes: Pierre, Josué, Leandro Donizete, Rosinei.

Meias: Dátolo, Ronaldinho.

Atacantes: Jô, Fernandinho, Neto Berola, Alecsandro, Luan, Diego Tardelli.