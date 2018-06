Relacionado, Marlos Moreno pode estrear pelo Flamengo no duelo contra o Bangu

O Flamengo pode ter uma grande novidade em campo nesta quarta-feira contra o Bangu, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Relacionado pela primeira vez pelo técnico Paulo César Carpegiani, o atacante colombiano Marlos Moreno pode ter sua primeira chance em campo com a camisa rubro-negra.

Com foco na preparação para a Copa Libertadores, Paulo César Carpegiani tem optado por times alternativos nas primeiras rodadas do Estadual - foi assim nas vitórias contra Volta Redonda, na estreia, e contra Cabofriense, no último domingo. Marlos Moreno deve ir a campo nesta quarta-feira para ir se adaptando aos novos colegas de grupo.

Outras mudanças também podem acontecer. No meio de campo, Rômulo é outro que deve fazer a sua primeira partida oficial na temporada, enquanto que o garoto Vitor Gabriel, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pode ser escalado no ataque, já que está fora da decisão contra o São Paulo, nesta quinta-feira, por ter tomado o terceiro cartão amarelo na semifinal.

A escalação, contudo, não foi revelada. Nesta terça-feira, o time treinou em dois turnos no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, e a atividade que definiu o time para o terceiro jogo no Campeonato Carioca ocorreu com portões fechados.

A partida desta quarta-feira coloca frente a frente os dois únicos invictos do Grupo B da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. O Flamengo vem de duas vitórias, enquanto que o Bangu soma quatro pontos em duas partidas - venceu o Vasco na estreia e empatou com o Volta Redonda no final de semana.