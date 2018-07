Relacionado no Vasco, Luis Fabiano vive expectativa de jogar: 'Estou com saudade'

Relacionado pelo técnico Zé Ricardo depois de pouco mais de dois meses, o atacante Luis Fabiano, que ficou fora dos gramados por conta de uma lesão no joelho direito, não esconde a ansiedade em poder voltar a vestir a camisa do Vasco neste domingo, quando o time carioca enfrenta o Vitória no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sempre bom voltar em momento bom. Isso ajuda, traz confiança, traz coisas boas. Espero poder ajudar ainda mais. Estou saudade de jogar, saudade de estar junto com os companheiros. Venho lutando muito para voltar nesse momento e estou feliz demais por estar retornando. Me sinto muito bem e a expectativa é muito boa. O grupo atravessa um momento bem legal dentro do Brasileiro, com muitos jogos de invencibilidade", disse o camisa 9.

Invicto há sete jogos, o Vasco melhorou muito o seu desempenho em campo com a chegada do técnico Zé Ricardo e, com os bons resultados recentes, entrou na briga por uma das vagas para a Copa Libertadores. Atualmente, o time carioca ocupa a oitava colocação com 44 pontos, três a menos que o Flamengo, último time dentro da zona da pré-Libertadores.

"O nosso objetivo é claro, queremos ir para a Libertadores e vamos em busca disso. É lógico que um clube grande como o Vasco sempre entra nas competições para tentar vencer, mas acredito que a avaliação do ano será boa se nós conseguirmos uma vaga na Libertadores. Atingindo essa meta, ano que vem tem tudo para ser ainda melhor", projetou o atacante.

A última partida de Luis Fabiano pelo Vasco foi em 20 de agosto, na derrota para o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador, por 3 a 0. Com a lesão no joelho, o atacante, que balançou as redes cinco vezes na competição, foi substituído, na maioria dos jogos, pelo centroavante Andres Ríos.