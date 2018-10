Relacionado para jogo do Real na Rússia, Vinicius Junior é elogiado por Lopetegui

Três dias depois de fazer sua estreia oficial com a camisa do time principal do Real Madrid, Vinicius Junior pode fazer sua primeira partida na Liga dos Campeões. A promessa brasileira foi relacionada para o duelo diante do CSKA Moscou nesta terça-feira, na capital russa, pela segunda rodada do Grupo G do torneio, e deverá ficar no banco.

Vinicius Junior atuou nos minutos finais do clássico de sábado com o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol. Depois de se destacar nas primeiras experiências com a camisa do time B do Real, o garoto de 18 anos ficou poucos minutos em campo e teve atuação discreta.

Mesmo assim, foi o suficiente para arrancar elogios do técnico Julen Lopetegui, que se mostrou confiante na evolução do atacante no clube. "Tenho a máxima confiança em todo elenco. O Vinicius Junior é jovem, está dando passos. E quando acreditarmos que for necessário, o utilizaremos", declarou nesta segunda.

Se Vinicius Junior estará disponível, Lopetegui terá que lidar com vários desfalques. Não bastassem as baixas de Marcelo e Isco, lesionados, o treinador também perdeu Gareth Bale por problema físico e decidiu poupar o zagueiro Sergio Ramos, que sequer viajou com o elenco para a Rússia.

"Ele jogou 125 minutos a mais do que os outros e decidi que vai parar nesta partida. Às vezes, tem que descansar para enfrentar o resto das partidas. Seus músculos vão agradecer", afirmou o treinador.

Apesar das baixas, Lopetegui se mostrou otimista para a partida. "O estado mental é fantástico e estamos com muita vontade e desejo de jogar. Enfrentaremos uma grande equipe e não há motivação maior do que essa. Quando se ouve a música da Liga dos Campeões, a motivação é máxima. Estamos seguros de que vamos alcançar nosso objetivo."