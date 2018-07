Relacionado, Roger Carvalho pode estrear no São Paulo

SÃO PAULO - Mesmo sem ter mais nenhuma pretensão no Campeonato Brasileiro, o São Paulo não vai poupar ninguém para o duelo contra o Coritiba, neste domingo, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. E ainda poderá contar com a estreia do zagueiro Roger Carvalho, que chegou ao clube no encerramento da janela de transferências, machucado, já visando 2014.

Esta é a primeira vez que o ex-jogador do Figueirense é relacionado no São Paulo. Ele chegou ao clube vindo do Bologna, da Itália, com uma grave lesão na coxa direita. Ficou se tratando no Reffis e agora vai poder voltar ao futebol depois de exatos seis meses sem atuar.

O único titular que será desfalque para Muricy Ramalho é Maicon, suspenso, assim como Wellington. Entre os reservas, ficam de fora Rafael Toloi (que machucou o rosto treinando) e Fabrício (contratura na panturrilha esquerda), além do lateral-esquerdo Carleto, que se recupera de cirurgia e só volta no ano que vem.

A partida diante do Coritiba, que luta contra o rebaixamento, será a primeira de Rogério Ceni depois de o capitão da equipe ter anunciado, neste sábado, a renovação de contrato até o fim do ano que vem. Também neste sábado, Muricy assinou por mais duas temporadas.

Confira a lista com os 20 atletas relacionados:

Goleiros - Rogério Ceni e Denis;

Laterais - Clemente Rodríguez, Douglas e Reinaldo;

Zagueiros - Roger Carvalho, Antonio Carlos, Paulo Miranda e Edson Silva;

Volantes - Rodrigo Caio, Denilson e João Schmidt;

Meias - Paulo Henrique Ganso e Lucas Evangelista;

Atacantes - Luis Fabiano, Ademilson, Osvaldo, Aloísio, Silvinho e Welliton.