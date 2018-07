Relacionado, Valdivia está ansioso para jogar pelo Palmeiras no domingo

SÃO PAULO - O chileno Valdivia é a principal novidade na lista de relacionados do Palmeiras para o jogo contra o Mogi Mirim, domingo, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O meia não entra em campo desde o dia 10 de novembro, quando a equipe enfrentou o Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana, por conta de uma fibrose na coxa esquerda, que causou polêmica entre o jogador, o técnico Luis Felipe Scolari e o departamento médico do clube.

Valdivia não esconde que conta as horas para voltar a defender o Palmeiras. "A ansiedade é enorme. Por mais que a gente tenha vivência no futebol, a expectativa é a maior possível não apenas por voltar a jogar, mas voltar a jogar bem, em alto nível. Sei que é apenas o início, mas espero que esse retorno seja o melhor possível e eu consiga repetir as grandes atuações que eu tive quando cheguei", afirmou, ao site oficial do clube.

Em 2011, Valdivia chegou a participar de jogo-treino, no começo de janeiro, contra o Juventus (SP), mas voltou a reclamar de dores musculares. Assim, realizou trabalhos de fisioterapia, fortalecimento muscular e atividades físicas. Ele treina com bola há 15 dias e a tendência é que inicie o jogo contra o Mogi Mirim no banco de reservas.

Satisfeito com sua recuperação, Valdivia fez um agradecimento aos médicos e preparadores físicos do Palmeiras. "Foram excepcionais nesse período, fizeram tudo corretamente e eu fiz tudo o que eles pediram. Agora, é voltar com tranquilidade e ajudar o Palmeiras a manter esse ótimo retrospecto", disse.

Já estava definido que Marcos, com dores musculares na coxa direita, e Deola, com uma luxação no dedo mínimo da mão esquerda, vão desfalcar o Palmeiras. Mas, de acordo com o medico Otávio Vilhena, a recuperação de Deola está rápida e ele pode voltar ao time na quarta-feira, contra o Comercial (PI), pela Copa do Brasil. "O Deola teve uma melhora considerável. Dependendo da evolução dele, é provável que viaje para Teresina, mas ainda vamos aguardar os primeiros dias da semana", explicou.

Confira a lista de 20 jogadores relacionados por Felipão para o jogo contra o Mogi Mirim:

Goleiros: Bruno e Fábio.

Laterais: Cicinho, Gabriel Silva e Rivaldo.

Zagueiros: Danilo, Maurício Ramos e Thiago Heleno.

Volantes: Chico, Márcio Araújo, João Vitor e Marcos Assunção.

Meias: Valdivia, Tinga e Patrik.

Atacantes: Kleber, Luan, Adriano Michael Jackson, Vinícius e Max Pardalzinho.

