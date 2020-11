Relacionado, Vargas pode fazer sua estreia no Atlético-MG contra o Corinthians

O Atlético-MG pode ter uma novidade em campo na partida contra o Corinthians, neste sábado, às 19 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recém-contratado junto ao Tigres, do México, o atacante chileno Eduardo Vargas foi relacionado pela primeira vez pelo técnico argentino Jorge Sampaoli.

Apresentado na última segunda-feira, Vargas já havia se colocado à disposição de Sampaoli para enfrentar o Corinthians. "Estou à disposição do técnico e do time. Se ele me coloca para jogar, vou tentar jogar os 90 minutos. Já estava treinando lá, estava jogando. Então, estou bem", afirmou.

A última partida de Vargas foi em 24 de outubro, quando defendeu o Tigres no empate por 1 a 1 contra o Juárez, pelo Campeonato Mexicano. Contratado por cerca de 1,1 milhão de euros (R$ 7,3 milhões), o jogador de 30 anos vestirá a camisa 10 do Atlético-MG.

Entrevistado do dia pela TV Galo, o volante Allan teceu elogios ao companheiro e ressaltou a "vontade de vencer" do atacante. "Fiquei sabendo agora que ele já está disponível para a viagem. Fico feliz porque é um jogador rodado, um jogador experiente, com vontade de vencer, já deu para ver nos treinos que veio para nos ajudar. Nosso papel agora é abraçar ele, é tentar se adaptar o mais rápido possível para que ele possa colocar em prática esse futebol que ele tem e consiga nos ajudar", disse.

Allan contou um pouco como o atacante chileno tem se saído na primeira semana de treinamentos. "Ele está 100% já. Um cara muito rápido, de explosão, tiro curto, já está fazendo seus gols nos treinos, está treinando finalização. Deu pra ver que ele está com vontade, está querendo e veio para nos ajudar", comentou.

Vice-líder do Brasileirão com 35 pontos, o Atlético-MG já tem cinco desfalques para o jogo em São Paulo. O zagueiro Junior Alonso, o meia Alan Franco e o atacante Savarino foram convocados para defender as seleções de Paraguai, Equador e Venezuela, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O lateral-direito Mariano e o volante Jair foram vetados com lesões musculares na coxa direita. O meia Nathan, em recuperação de um edema na coxa esquerda, ainda é dúvida.

"Claro que os jogadores que foram pra seleção fazem muita falta para o nosso elenco porque eles já vem jogando, já estão adaptados, já conhecem o estilo de jogo. Não que os outros não estejam adaptados, mas queira ou não, futebol é ritmo de jogo, você tem que jogar, tem que ter minutos. Mas a gente aprendeu, a convocação passada a gente aprendeu. De toda dificuldade, você tira algumas lições, então para essa semana a gente vai estar melhor", completou Allan.