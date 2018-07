Relacionado, Willian Farias pode ter chance no time titular do Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Apresentado como reforço do Cruzeiro na última quarta-feira, o volante Willian Farias já pode fazer a sua estreia neste fim de semana. O jogador, contratado após passagem pelo Coritiba, foi relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira para o duelo com o Minas Boca, neste sábado, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro.

Willian Farias realizou pré-temporada no Coritiba e vinha atuando no Campeonato Paranaense. Como o jogador está com ritmo de jogo, Marcelo decidiu relacioná-lo e deve deixá-lo no banco de reservas. Além dele, outros cinco volantes vão se concentrar para o jogo com Minas Boca: Henrique, Lucas Silva, Nilton, Rodrigo Souza e Souza.

Além disso, ficou definido que Willian Farias vestirá a camisa de número 33 no Cruzeiro. Porém, se o time se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores e a comissão técnica optar por inscrevê-lo, a numeração terá que ser trocada, pois a Conmebol só permite que se jogue até com o 30.

Marcelo relacionou 22 jogadores para o duelo com o Minas Boca. E todos eles já estão em regime de concentração após participarem de um rachão na manhã desta sexta-feira na Toca da Raposa II, CT do líder do Campeonato Mineiro, com 17 pontos somados em sete partidas.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo com o Minas Boca:

Goleiros: Elisson e Fábio.

Laterais-direitos: Ceará e Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo.

Lateral-esquerdo: Egídio.

Volantes: Henrique, Lucas Silva, Nilton, Rodrigo Souza, Souza e Willian Farias.

Meias: Elber, Everton Ribeiro, Marlone e Ricardo Goulart.

Atacantes: Dagoberto, Luan, Marcelo Moreno e Willian.