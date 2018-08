Relacionados: Aguirre convoca força máxima no São Paulo

Algo que não acontecia desde 2014 vai ser possível pela segunda vez consecutiva no São Paulo: um treinador contar com todos os jogadores do elenco para um determinado jogo. Este é o cenário para o técnico Diego Aguirre diante do duelo desta quarta-feira, com o Paraná, às 19h30, no Durival Britto, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O uruguaio não terá nenhuma baixa por suspensão ou lesão, repetindo o que já ocorrera no confronto passado, contra a Chapecoense. Assim, teve de cortar algumas peças por opção técnica, caso do meia Lucas Fernandes, que ficou fora da lista de 23 convocados.

A tendência é que, diferentemente do último jogo, quando poupou cinco titulares (Anderson Martins, Reinaldo, Hudson, Nenê e Rojas) do 11 inicial, Aguirre escale o time completo, com: Sidão; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Diego Souza e Everton.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno Peres, Edimar e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Araruna, Hudson, Liziero, Jucilei e Luan.

Meias: Everton, Everton Felipe, Rojas, Nenê e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo Carneiro e Tréllez.