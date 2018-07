Relacionados: Aguirre deixa apenas quatro fora da lista no São Paulo

O técnico Diego Aguirre relacionou 23 jogadores do São Paulo para o duelo com o Grêmio, nesta quinta-feira, às 19h30, em Porto Alegre, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista tem os retornos de Sidão, Araruna e Everton, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Corinthians (3 a 1), no último sábado. Além do trio, o atacante Morato também volta após se recuperar de uma amigdalite que o tirou do clássico.

Confira a lista completa:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Éder Militão e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves.

Volantes: Araruna, Hudson, Liziero e Luan.

Meias: Caíque, Everton, Rojas, Lucas Fernandes, Nene e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo, Morato, Paulinho e Tréllez.

A comissão técnica optou por uma relação mais extensa, pois após o confronto no Rio Grande do Sul a delegação seguirá para Belo Horizonte, onde enfrentará o Cruzeiro no domingo, às 16h.

As únicas baixas são: Jucilei (estiramento na região adutora da coxa esquerda), Rodrigo Caio (recupera-se de cirurgia no pé esquerdo) e Edimar (entorse no tornozelo esquerdo), além de Bruno Peres, que aprimora a forma física após o período de férias do futebol europeu.

Treino fechado. Nesta quarta pela manhã, Aguirre comandou uma atividade com portões fechados para a imprensa, que só pôde acompanhar 15 minutos do início da atividade.

O foco foram as cobranças de bolas paradas – escanteios e faltas – defensivas e ofensivas. Depois dos trabalhos de campo, os atletas almoçaram e iniciaram os preparativos para a viagem a Porto Alegre.

Com 29 pontos, o São Paulo está na vice-liderança do Brasileirão, na cola do Flamengo (30). Embalado por cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias consecutivas, o time terá pela frente um adversário que está no sétimo lugar, com 23 pontos.