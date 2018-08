Relacionados: Everton Felipe substitui Lucas Fernandes no São Paulo

Uma mudança de última hora fez com que o técnico Diego Aguirre relacionasse o meia-atacante Everton Felipe para a partida deste domingo do São Paulo, contra o Sport, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O novo reforço entrou na lista no lugar de Lucas Fernandes, que teve problemas de indisposição digestiva e acabou sendo cortado.

Inicialmente, a ideia da comissão técnica era preservar o jogador, contratado na última terça-feira junto ao Sport, por duas razões: primeiro, Aguirre terá todos os seus titulares à disposição, fato raro neste Brasileirão, o que tornaria a presença de Everton Felipe "dispensável" especificamente para este jogo. Segundo, ele ainda trabalha para estar 100% apto fisicamente.

Apesar de já ter trabalhado com bola no CT da Barra Funda no dia seguinte ao anúncio da sua contratação, o meia-atacante de 21 anos não atua desde antes da pausa para a Copa do Mundo, no dia 13 de junho. Neste ano, por sinal, ele só participou de oito partidas, fruto do tempo que passou se recuperando de uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo sofrida em setembro passado. Ele só voltou a jogar em março deste ano.

Além do reforço, o São Paulo contará com o retorno do zagueiro Anderson Martins. O camisa 4 volta a ser relacionado após cumprir suspensão automática diante do Vasco, no último domingo. Por outro lado, Rodrigo Caio (aprimora a forma física após cirurgia no pé esquerdo), Edimar (entorse no tornozelo esquerdo) e Gonzalo Carneiro (dores musculares) não estão à disposição para o confronto.

Confira a lista completa com os 20 atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno Peres e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves.

Volantes: Araruna, Hudson, Liziero e Jucilei.

Meias: Everton, Everton Felipe, Nenê, Rojas e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza e Tréllez.