Relacionados, Marquinhos e Judivan reforçam o Cruzeiro

Marquinhos volta ficar como opção após se recuperar de uma lesão na coxa direita e não atua pelo Cruzeiro desde 29 de março, quando o Cruzeiro venceu a URT pelo Campeonato Mineiro. Já a última partida de Judivan pelo Cruzeiro foi em 4 de abril, na derrota para o Tombense pelo torneio estadual. Depois disso, ele defendeu a seleção brasileira Sub-20 em dois amistosos na Áustria.

A tendência, porém, é de que os dois jogadores iniciem o clássico no banco de reservas, com Marcelo optando por escalar o quarteto ofensivo do Cruzeiro com Arrascaeta, William, Alisson e Leandro Damião.

Quem também está de volta ao time é Fabrício, que não participou da derrota para o Huracán, na última terça-feira, por já ter defendido o Internacional na Copa Libertadores. Ele é o favorito para ser o titular da lateral esquerda do Cruzeiro neste domingo.

Após empatar por 1 a 1 com o Atlético no Independência, o Cruzeiro precisa de mais uma igualdade com o rival para se garantir na decisão do Campeonato Mineiro.

Confira a lista dos 22 jogadores relacionados por Marcelo Oliveira:

Goleiros: Fábio e Rafael.

Laterais-direito: Fabiano e Mayke.

Zagueiros: Léo, Paulo André e Manoel.

Laterais-esquerdo: Fabrício e Mena.

Volantes: Charles, Henrique, Eurico e Willians.

Meias: Alisson, Arrascaeta e Gabriel Xavier.

Atacantes: Henrique Dourado, Leandro Damião, Willian, Marquinhos, Joel e Judivan.