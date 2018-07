Relacionados, Pará, Henrique e Willians podem estrear pelo Cruzeiro

E a lista de estreantes poderia ser ainda maior e contar com o nome de Paulo André. Porém, o zagueiro, que trocou o futebol chinês pelo Cruzeiro, ainda não teve o seu contrato regularizado, por isso, não terá condições de atuar neste fim de semana.

Além desses três nomes, a lista de relacionados também tem como novidades as presenças do zagueiro Bruno Rodrigo, recuperado de uma luxação no ombro, e do goleiro Elisson, que ficará como opção no banco de reservas para Rafael.

Rafael, aliás, será o goleiro titular diante do Boa por causa da ausência de Fábio, vetado pelo departamento médico após sofrer uma pancada no joelho direito. E o Cruzeiro também não terá neste sábado o lateral-direito Mayke, machucado, o que abrirá espaço para Fabiano atuar pela primeira vez em sua posição de origem.

Com sete pontos somados em três jogos, o Cruzeiro está em segundo lugar no Campeonato Mineiro. Confira a lista de 22 jogadores relacionados por Marcelo Oliveira para o duelo deste sábado com o Boa:

Goleiros: Rafael e Elisson

Lateral-direito: Fabiano

Zagueiros: Alex, Bruno Rodrigo e Léo

Laterais-esquerdos: Mena e Pará

Volantes: Bruno Edgar, Eurico, Felipe Seymour, Henrique, Willians, Willian Farias

Meia: De Arrascaeta

Atacantes: Henrique Dourado, Joel, Judivan, Leandro Damião, Marquinhos, Neilton e Willian