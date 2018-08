Relacionados: um dos poupados no São Paulo já é conhecido

O volante Liziero será um dos jogadores do São Paulo poupados pelo técnico Diego Aguirre da partida desta quinta-feira, contra o Colón-ARG, no Morumbi, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O uruguaio divulgou a lista com 18 atletas relacionados sem o garoto de 20 anos, que foi titular nas últimas três partidas.

Mais cedo, em entrevista coletiva, o treinador já sinalizara sua intenção de preservar "até três jogadores" diante dos argentinos. A ideia da comissão técnica é contar com os atletas em plenas condições físicas para o compromisso de domingo, contra o Vasco, também no estádio tricolor, pelo Campeonato Brasileiro. O time é o vice-líder, a dois pontos do Flamengo (34 a 32).

"A sequência de jogos, quando joga domingo e quarta os 90 minutos, é que começa a ter riscos de lesão. Temos que avaliar. Não queremos mudar muito, porque estamos bem, mas às vezes é necessário trocar alguma peça para que o time não perca a identidade", comentou Aguirre.

A lista do treinador tem três retornos: Éder Militão, Arboleda e Hudson, que cumpriram suspensão no último final de semana diante do Cruzeiro (2 a 0), no Mineirão, pelo Brasileirão. Os desfalques são Jucilei (estiramento na região adutora da coxa esquerda), Rodrigo Caio (se recupera de cirurgia no pé esquerdo) e Edimar (entorse no tornozelo esquerdo).

Confira a lista completa:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno Peres, Éder Militão e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda e Bruno Alves.

Meio-campistas: Araruna, Hudson, Lucas Fernandes, Nenê e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Everton, Gonzalo Carneiro e Rojas.