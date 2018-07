Relator da MP da dívida pede informações aos EUA sobre o escândalo

O deputado federal Otávio Leite, relator da Medida Provisória 671, que possibilita o refinanciamento da dívida fiscal dos clubes brasileiro e está em discussão no Congresso, solicitou nesta quarta-feira ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos informações sobre a investigação que levou à prisão sete dirigentes da Fifa, acusados de corrupção. Entre eles está o ex-presidente da CBF, José Maria Marin. O objetivo é saber se o esquema também atingiu diretamente o futebol brasileiro. A solicitação foi feita por meio de ofício enviado à embaixadora americana, Liliana Ayalde.

Otávio Leite (PSDB-RJ) está preparando o relatório final sobre a MP, que pretende apresentar em 2 de junho, próxima terça-feira. No pedido enviado à embaixadora, ele diz considerar "muito importante sabe se aquela engrenagem mafiosa que o governo americano investiga também atuava no âmbito do futebol brasileiro, especialmente ao tempo da Copa do Mundo de 2014, quando o senhor José Maria Marin (um dos presos na operação) era o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, entidade vinculada à Fifa''.

O relator da MP disse ao Estado que sua iniciativa se justifica também pelo momento atual do futebol brasileiro. "Com esse projeto de reestruturação (das dívidas) é uma situação que precisa ser considerada''. Ele admitiu que as denúncias de corrupção pode ter reflexo no andamento dos trabalhos da comissão que analisa o texto da medida provisória. O texto fortaleceria pontos do projeto e em contrapartida enfraqueceria a CBF na luta pela alterar alguns artigos.

Ele não quis dar detalhes sobre os pontos que poderiam ser consolidados, mas um dos itens que a CBF quer alterar e que pode ser mantido é o que exige que a entidade estabeleça, em seus regulamentos, regras claras de rebaixamento para clubes que aderirem ao refinanciamento e não honrarem seus compromissos financeiros, principalmente em relação ao pagamento dos salários dos jogadores. Pelo regulamento da CBF, isso só poderá acontecer caso um atleta venha a denunciar o clube. Mesmo assim, o clube tem várias chances de se livrar do débito e da punição.

Otávio Leite se diz otimista em relação aos efeitos da ação da Justiça americana para o futebol brasileiro. "Esse momento é uma boa oportunidade para o futebol brasileiro sofrer um ajuste e realmente se modernizar e tornar-se transparente.''

Bom senso

O movimento Bom Senso FC comemorou a prisão de Marin recorrendo a um trecho da música "Cartomante'', de Ivan Lins e interpretada por Elis Regina:"Cai o Rei de espadas, cai o Rei de ouros, cai o Rei de paus, Cai não fica nada!", manifestou o grupo por meio de nota.

Ricardo Borges Martins, diretor executivo do Bom Senso, afirmou esperar que o escândalo traga como benefício uma grande mudança para o futebol brasileiro. "A gente teve os 7 a 1 na Copa, tem a crise financeira de quase todos os clubes, e agora a prisão do atual vice-presidente da CBF (Marin). É uma série de fatores que indica a necessidade urgente de mudança e esses acontecimentos podem ser o primeiro passo'', considera Martins.

Ele voltou a defender a aprovação da MP 671, com urgência. "Já passou da hora de o futebol brasileiro ter transparência, democracia e boa gestão.''